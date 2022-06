All’asta a Parigi la collezione personale di Hubert de Givenchy (Di venerdì 10 giugno 2022) Esposta a Parigi nei saloni di Christie's, prima di essere messa all'asta, la collezione personale del celebre couturier Hubert de Givenchy: 229 pezzi in eleganti saloni fedelmente ricostruiti. Tra statue, candelabri, mobili francesi e del resto d'Europa, ceramiche e circa 200 quadri di maestri come Giacometti e Mirò, la collezione è stimata sui 50 milioni di euro. Lo stilista nella sua villa Parigina, dove viveva con il socio Philippe Venet, collezionava mobili e oggetti d'arte. Givenchy, scomparso nel 2018, sosteneva che "i mobili, così come gli oggetti, vanno accarezzati, guardati e amati". La casa d'aste ha dichiarato che alcuni lotti più piccoli saranno venduti anche online. La collezione non comprende abiti, ma riflette la sua ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 giugno 2022) Esposta anei saloni di Christie's, prima di essere messa all'asta, ladel celebre couturierde: 229 pezzi in eleganti saloni fedelmente ricostruiti. Tra statue, candelabri, mobili francesi e del resto d'Europa, ceramiche e circa 200 quadri di maestri come Giacometti e Mirò, laè stimata sui 50 milioni di euro. Lo stilista nella sua villana, dove viveva con il socio Philippe Venet, collezionava mobili e oggetti d'arte., scomparso nel 2018, sosteneva che "i mobili, così come gli oggetti, vanno accarezzati, guardati e amati". La casa d'aste ha dichiarato che alcuni lotti più piccoli saranno venduti anche online. Lanon comprende abiti, ma riflette la sua ...

