Pubblicità

Luxgraph : Aiden Aslin, chi è l’inglese condannato a morte in Donbass. Londra: «Atto brutale» #corriere #news #2022 #italy… - Corriere : Aiden Aslin, chi è il 28enne “veterano” britannico: la condanna dei filorussi e l’ira di Londra - LeonebonCettina : RT @Gianl1974: Il cosiddetto 'tribunale' del 'DPR' ha condannato a morte tre stranieri che hanno difeso l'Ucraina Si tratta dei cittadini b… - smilypapiking : RT @andreacantelmo8: #AmnestyInternational: 'Le condanne a morte di Aiden Aslin, Shaun Pinner e Brahim Saaudun sono grottesche e sono una v… - 71locatelli : RT @mrctrdsh: Ah, lo sapevate che è stata ripristinata la #penadimorte nella parte libera dell’Ucraina, intendo filo-russa autoproclamatasi… -

La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i 'mercenari' britannicie Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, che combattevano per l'..."Questo è un processo farsa senza alcuna legittimità" dal nostro corrispondente LONDRA - Ha solo 28 anni ma in qualche modo è già un veterano, uno dei due britannici che combattevano ...Distrutto dai bombardamenti russi il Palazzo di ghiaccio di Severodonetsk. 'Mosca vuole controllo Lugansk il 12 giugno, Giorno della Russia'. Kiev: 'Perdiamo in prima linea, dipendiamo dalle armi occi ...dal nostro corrispondente LONDRA — Ha solo 28 anni ma in qualche modo è già un veterano Aiden Aslin, uno dei due britannici che combattevano nelle forze ucraine e si sono visti condannati a morte dai ...