AEW | Khan vuole far credere ai fan che MJF abbia lasciato la compagnia

MJF è indubbiamente uno dei wrestler piu' discussi degli ultimi periodi. Dopo le numerose discussioni avvenute con il Patron Tony Khan e la "pipe bomb" in quel di Dynamite, la compagnia sta calcando la mano sulla storyline di un probabile abbandono stile Punk da parte del wrestler New Yorkese. Come stanno le cose A detta del giornalista Dave Meltzer, nessuno sa cosa si siano realmente detti MJF e Khan poco prima del'inizio di Double or Nothing. Quello che cerca la compagnia non è un guadagno ed effetto immediato da questa storyline ma un qualcosa di piu' a lungo termine. L'intento di dirigenti è quello di far credere il piu' possibile ai propri sostenitori che tra le due parti ci sia una maretta difficile da colmare e sistemare.

