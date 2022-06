Venezia 49 999 Fra le rotte anti-spopolamento | una sola è veramente nuova

(Di giovedì 9 giugno 2022) I cartelli apparvero nella notte. Opera di ignoti, come in un noir metropolitano. Sui ponti, sugli angoli delle case. Con il font dei nizioleti, i lenzuoletti murali che da secoli contraddistinguono la toponomasticana. E una cifra, sempre la stessa: 49.999. Memento mori lagunare. Tempo poche settimane e il centro storico scenderà sotto la soglia psicologica dei 50.000 residenti. Si stima tra luglio e agosto, proprio quando verrà sperimentato l’ingresso su prenotazione – dall’anno prossimo prevista anche una tassa di sbarco obbligatoria – per i visitatori giornalieri. Di fatto, il preludio alla città-museo. Ma anche un palliativo essenziale per tamponare la fiumana turistica, di nuovo a pieni giri dopo la pandemia. Come e peggio di prima. “Eppure, per noi questa è la grande occasione di invertire la tendenza”, garscono gli ...

Advertising

...16.981 in Emilia - Romagna 10.in Sicilia 13.442 in Piemonte 10.114 in Toscana 8.533 in Puglia 3.918 nelle Marche 5.333 in Liguria 3.340 in Abruzzo 2.623 in Calabria 5.119 in Friuli -...... mentre dall'inizio dell'epidemia in FriuliGiulia sono risultate positive complessivamente ...di Covid registrati in Toscana sono 1.392 su 10.249 test di cui 1.250 tamponi molecolari e 8....Emergenza climatica a Venezia. E' quanto chiedono gli attivisti di Extinction Rebellion che qualche giorno fa hanno manifestato davanti al municipio della città di Venezia per chiedere al Comune di di ...A Venezia il fenomeno dello spopolamento tocca il suo massimo: entro luglio rischia di scendere sotto i 50.000 abitanti.