Ultime Notizie – Von Der Leyen in Campidoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen è arrivata in Campidoglio, dove è stata accolta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai piedi della scala dell’ingresso di Sisto IV, adornato dalla statua della Lupa. L’ingresso è stato scandito dagli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano in abiti storici. “Wonderful”, ha detto la presidente dopo essersi fatta illustrare dal sindaco i monumenti che circondano il Campidoglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula Von Derè arrivata in, dove è stata accolta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai piedi della scala dell’ingresso di Sisto IV, adornato dalla statua della Lupa. L’ingresso è stato scandito dagli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano in abiti storici. “Wonderful”, ha detto la presidente dopo essersi fatta illustrare dal sindaco i monumenti che circondano il. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - MarceVelznach : RT @CarlodeBlasio1: Ultime notizie dall'inciviltà e dalla disumanità. - reggiotv : Sono 487 - ieri erano 503 - i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 3.667 tamponi eseguiti e il… -