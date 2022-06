Ultime Notizie – Ucraina, chi sono i due britannici condannati a morte (Di giovedì 9 giugno 2022) Shaun Pinner e Aiden Aslin, i due cittadini britannici condannati a morte dalla ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, sono stati catturati ad aprile a Mariupol nell’Ucraina meridionale, dalle milizie filorusse. Avevano chiesto di essere scambiati con il leader ucraino dell’opposizione filorussa Viktor Medvedchuk, sotto custodia delle forze di Kiev, ma il loro appello non è stato ascoltato. Pinner è un ex soldato della Royal Anglian, nato 48 anni fa a Bedfordshire. E’ stato lui, in un videomessaggio alla televisione russa, ad annunciare la cattura sua e di Aslin a Mariupol mentre combatteva con i marines ucraini. La sua famiglia lo ha descritto come un uomo “divertente, molto amato, ben intenzionato” e considera l’Ucraina “il suo paese di adozione”. “Shaun è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Shaun Pinner e Aiden Aslin, i due cittadinidalla ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk,stati catturati ad aprile a Mariupol nell’meridionale, dalle milizie filorusse. Avevano chiesto di essere scambiati con il leader ucraino dell’opposizione filorussa Viktor Medvedchuk, sotto custodia delle forze di Kiev, ma il loro appello non è stato ascoltato. Pinner è un ex soldato della Royal Anglian, nato 48 anni fa a Bedfordshire. E’ stato lui, in un videomessaggio alla televisione russa, ad annunciare la cattura sua e di Aslin a Mariupol mentre combatteva con i marines ucraini. La sua famiglia lo ha descritto come un uomo “divertente, molto amato, ben intenzionato” e considera l’“il suo paese di adozione”. “Shaun è stato ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - bizcommunityit : Dati Covid: 23.042 positivi e 84 vittime nelle ultime 24 ore - Salute & Benessere - EclipseofRose : RT @CarlodeBlasio1: Ultime notizie dall'inciviltà e dalla disumanità. -