Snoop Dogg paga un rollatore di canne personale più di 50 000 dollari l' anno

(Di giovedì 9 giugno 2022), il pioniere del G-Funk, ha rivelato martedì di aver aumentato lo stipendio del suo "blunt roller" professionista per far fronte all'inflazione. In precedenza avevato l'uomo da $ 40.000...

Advertising

Corriere : Snoop Dogg paga 45.000 euro l’anno il suo «rollatore» di canne personale (e ora gli alza il salario) - GiancarloCharly : #SnoopDogg Poi dice che non ci sono 'datori di lavoro' seri. Mr Snoop un mito :-) - mauri48aho : RT @flayawa: Invece di essere qui a scrivere questo tweet, potevo fare la rollatrice di canne personale per Snoop Dogg. Destino meschino. - argentofisico : RT @Corriere: Snoop Dogg paga 45.000 euro l’anno il suo «rollatore» di canne personale (e ora gli alza il salario) - GrifoRampante : RT @Corriere: Snoop Dogg paga 45.000 euro l’anno il suo «rollatore» di canne personale (e ora gli alza il salario) -

'Si tratta anche di una forma di rispetto verso il membro del mio staff e verso il suo lavoro' ha detto l'artistadatore di lavoro generoso: nel 2019 il cantante aveva rivelato di aver ...Pubblicato il 9 Giugno, 2022 Un' inflazione che porta ad aumentare lo stipendio . E' il caso di, il rapper statunitense che ha aumentato il compenso al suo rollatore di canne a causa dell'inflazione che sta colpendo la nazione . L'assunzione del rollatore professionale Lo stesso ...Snoop Dogg, il pioniere del G-Funk, ha rivelato martedì di aver aumentato lo stipendio del suo "blunt roller" professionista per far fronte all'inflazione. In precedenza aveva pagato l'uomo da $ 40.00 ...Nelle NFT news di oggi non può mancare la star di Hollywood Anthony Hopkins che ha pubblicamente chiesto a Jimmy Fallon, Snoop Dogg e Reese Witherspoon consigli sugli acquisti. Non solo, Neal Stephen ...