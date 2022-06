Sky – Koulibaly addio al Napoli, oramai è chiaro (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli non trova in alcun modo l’accordo per il rinnovo di contratto di Kalidou Koulibaly. La strada tracciata da Aurelio De Laurentiis è quella del taglio netto degli ingaggi, un ragionamento che va a cozzare fortemente con la promessa del presidente del Napoli: “Faremo di tutto per riportare lo scudetto al Napoli“. Ci sarebbe da capire cosa significa per il presidente del Napoli quel di tutto, se ci sono ampi possibilità che Koulibaly lasci Napoli, se Mertens non trova l’accordo per il rinnovo e se c’è la necessità di abbassare i costi, senza però prevedere investimenti per costruire asset che possa dare entrate strutturali al club, al di fuori del player trading. Secondo Massimo Ugolini di Sky, Koulibaly va verso la cessione. Una strada imboccata ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilnon trova in alcun modo l’accordo per il rinnovo di contratto di Kalidou. La strada tracciata da Aurelio De Laurentiis è quella del taglio netto degli ingaggi, un ragionamento che va a cozzare fortemente con la promessa del presidente del: “Faremo di tutto per riportare lo scudetto al“. Ci sarebbe da capire cosa significa per il presidente delquel di tutto, se ci sono ampi possibilità chelasci, se Mertens non trova l’accordo per il rinnovo e se c’è la necessità di abbassare i costi, senza però prevedere investimenti per costruire asset che possa dare entrate strutturali al club, al di fuori del player trading. Secondo Massimo Ugolini di Sky,va verso la cessione. Una strada imboccata ...

