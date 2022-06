Running, tutto pronto per la Jesolo Moonlight Half Marathon: presenti Faniel ed El Fathaoui (Di giovedì 9 giugno 2022) Pronta a partire sabato 11 giugno la Jesolo Moonlight Half Marathon, la gara di Running organizzata da Venicemaratahon nell’ambito di una mezza maratona e una gara sulla distanza dei 10.000 metri. Saranno presenti pezzi da novanta di questo sport. Tra questi, il primatista italiano nella maratona, Eyob Faniel, che sfiderà il compagno di nazionale Yassine El Fathaoui. In campo femminile particolre l’attenzione sulla keniana Zipora Wanjiru e su Francesca Tonin, l’atleta veneta allenata da Stefano Baldini Sarà una gara interessante sotto il profilo tecnico sia in campo maschile che in quello femminile, che vedrà gli atleti partire alle 19.45 da Piazza Milano e darsi battaglia lungo un percorso sospeso tra fiume, mare e spiaggia, impreziosito dai colori ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Pronta a partire sabato 11 giugno la, la gara diorganizzata da Venicemaratahon nell’ambito di una mezza maratona e una gara sulla distanza dei 10.000 metri. Sarannopezzi da novanta di questo sport. Tra questi, il primatista italiano nella maratona, Eyob, che sfiderà il compagno di nazionale Yassine El. In campo femminile particolre l’attenzione sulla keniana Zipora Wanjiru e su Francesca Tonin, l’atleta veneta allenata da Stefano Baldini Sarà una gara interessante sotto il profilo tecnico sia in campo maschile che in quello femminile, che vedrà gli atleti partire alle 19.45 da Piazza Milano e darsi battaglia lungo un percorso sospeso tra fiume, mare e spiaggia, impreziosito dai colori ...

