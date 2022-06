Roma, va a ritirare la pensione ma si perde: la Polizia locale corre in aiuto dell’87enne (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Era in servizio di viabilità nel quartiere di Tor Marancia, la pattuglia della Polizia locale del VIII Gruppo Tintoretto che, allertata da alcuni cittadini, è accorsa in aiuto di un anziano, avvistato mentre vagava disorientato in via dell’Accademia del Cimento. Gli agenti, avvicinatisi al signore, in evidente stato confusionale, si sono subito sincerati delle sue condizioni e, dopo averlo rassicurato, instauravano un rapporto di fiducia con l’uomo. Si riusciva così ad apprendere che l’87 enne si era perso dopo essersi allontanato dal quartiere Marconi, dove era residente, per andare a ritirare la pensione. Attivate le ricerche per il rintraccio dei familiari, gli operanti provvedevano nel frattempo a fornire un’adeguata assistenza all’anziano, date anche le alte temperature che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Era in servizio di viabilità nel quartiere di Tor Marancia, la pattuglia delladel VIII Gruppo Tintoretto che, allertata da alcuni cittadini, è accorsa indi un anziano, avvistato mentre vagava disorientato in via dell’Accademia del Cimento. Gli agenti, avvicinatisi al signore, in evidente stato confusionale, si sono subito sincerati delle sue condizioni e, dopo averlo rassicurato, instauravano un rapporto di fiducia con l’uomo. Si riusciva così ad apprendere che l’87 enne si era perso dopo essersi allontanato dal quartiere Marconi, dove era residente, per andare ala. Attivate le ricerche per il rintraccio dei familiari, gli operanti provvedevano nel frattempo a fornire un’adeguata assistenza all’anziano, date anche le alte temperature che ...

