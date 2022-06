Prosecuzione Giorgi-Dart in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Nottingham 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) Camilase la vedrà contro la britannica Harrietnelladella sfida di ottavi di finale del torneo Wta 250 di. La partita è stata interrotta sul punteggio di 7-5 4-6 a causa della pia. La marchigiana è stata brava ad aggiudicarsi un primo set in cui ha dovuto rimontare un break di svantaggio e risoltosi solamente in virtù del break nel dodicesimo gioco. Nel secondo l’azzurra sembrava poterla chiudere ma, proprio nel nono game, la tennista di casa ha piazzato la zampata decisiva. Dopo non ha avuto problemi a confermare il break appena acquisito per rimandare qualsiasi discorso al set decisivo prima della sospensione. A questo punto è davvero da monetina in un terzo set che si preannuncia carico di tensione.dovrà ...