"Prendi i soldi e scappa". Più o meno cosa suggerisce il nuovo sistema operativo di Apple (Di giovedì 9 giugno 2022) “Sempre più tu” potrebbe essere un’efficace traduzione delle parole con cui i boss del software di Apple hanno annunciato il nuovo sistema operativo dell’iPhone, che dall’autunno funzionerà in America e poi vediamo. Col nuovo software potrai infatti alternare le schermate home in base al momento della giornata o della settimana, ad esempio ricevendo solo mail di lavoro dal lunedì al venerdì ma solo notifiche social di sabato e domenica, oppure mostrando le foto di famiglia quando sei a casa con tua moglie ma le foto a torso nudo quando sei in macchina con l’amante. Con un solo clic potrai anche bloccare su tutti i canali determinate persone che ritieni fastidiose. Potrai inoltre effettuare acquisti tramite piattaforme di pagamento versando denaro con una dilazione di quattro mesi. “Sempre più tu”, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) “Sempre più tu” potrebbe essere un’efficace traduzione delle parole con cui i boss del software dihanno annunciato ildell’iPhone, che dall’autunno funzionerà in America e poi vediamo. Colsoftware potrai infatti alternare le schermate home in base al momento della giornata o della settimana, ad esempio ricevendo solo mail di lavoro dal lunedì al venerdì ma solo notifiche social di sabato e domenica, oppure mostrando le foto di famiglia quando sei a casa con tua moglie ma le foto a torso nudo quando sei in macchina con l’amante. Con un solo clic potrai anche bloccare su tutti i canali determinate persone che ritieni fastidiose. Potrai inoltre effettuare acquisti tramite piattaforme di pagamento versando denaro con una dilazione di quattro mesi. “Sempre più tu”, ...

jCampa27 : @SimonBr89 Secondo me, completa lautaro che è gratis, rinunci a milinkovic e giochi con pellegrini mezz'ala e berar… - Novacse2 : @ArmoniosiAccent Con i contributi europei prendi soldi lasciando i terreni incolti. - hagi1972 : @GiovaQuez A quanto mi risulta, se non prendi soldi da lui, in democrazia ti puoi fare pure un altare con la foto di Putin. O è reato? - Andrea842631710 : @majewsky2000 Penso che se dipendesse dalla società, sarebbe Koulibaly ad essere mantenuto a 0, mentre Fabian lo vo… - ros_angelros : @g_play84 La questione tv è giusta; prendi più soldi se il tuo calcio è seguito (e quindi comprato dalle tv) in più… -