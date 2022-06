Petrolio: in calo a New York a 121,69 dollari (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,35% a 121,69 dollari al barile. . 9 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,35% a 121,69al barile. . 9 giugno 2022

Advertising

fisco24_info : Petrolio: in calo a New York a 121,69 dollari: Quotazioni perdono lo 0,35% - fisco24_info : Borsa: Europa prosegue in calo in attesa Bce,spread piatto a 199: Petrolio poco mosso, gas in rialzo, rublo debole - mauro_sabbadin : RT @classcnbc: Borse europee aprono in calo: ????-0,5% ????-0,5% ????-0,6% ????-0,4% A Piazza Affari tiene #UniCredit (+0,3%), sul fondo #Nexi (-… - classcnbc : Borse europee aprono in calo: ????-0,5% ????-0,5% ????-0,6% ????-0,4% A Piazza Affari tiene #UniCredit (+0,3%), sul fondo… - classcnbc : Le borse europee chiudono in calo: ????-0,5% ????-0,8% ????-0,8% ????-0,08% A Piazza Affari, in #rally BPER Banca (+2,9%)… -