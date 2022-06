"Paese fuori controllo". Il grido dei cristiani in Nigeria dopo la strage (Di giovedì 9 giugno 2022) Il portavoce della diocesi di Ondo, don Augustine Ikwu, racconta gli sforzi per identificare le vittime della strage e denuncia l'insicurezza dilagante. L'appello al governo e alla comunità internazionale: "Ora trovate i colpevoli" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Il portavoce della diocesi di Ondo, don Augustine Ikwu, racconta gli sforzi per identificare le vittime dellae denuncia l'insicurezza dilagante. L'appello al governo e alla comunità internazionale: "Ora trovate i colpevoli"

Advertising

RobinHood2204 : @StaggerLee00 @elevisconti L'Ucraina è un paese libero dove i partiti di opposizione sono fuori legge, i giornalist… - IngaldoO : In Italia il referendum è abrogativo Se votate Si abrogate una legge. La legge Severino è l'unica legge che in ques… - HellinikonM : ?? Non è estate senza loro: Le olive greche di Kalamata, le più famose, conosciute e apprezzate per il loro gusto e… - LCamiceria : L'ex vicesindaco del mio paese è indagata x peculato. Non vedo l'ora di vederla condannata, fuori dalla politica e,… - MaTheRaptor : RT @Kamishiro_18: @HSkelsen quindi se uno chiede la liberalizzazione delle donne trans dal paese, è “fuori dal mondo”; ma la cannabis la po… -