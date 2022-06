Mossa ad effetto di Johnny Depp: Amber Heard ora spera nella grazie (Di giovedì 9 giugno 2022) Johnny Depp e il gesto sorprendente dopo la vittoria in tribunale nel processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard. Camille Vasquez e Benjamin Chew, legali del celebre attore, hanno annunciato a Good Morning America un possibile sviluppo della vicenda giudiziaria che ha tenuto incollati agli schermi milioni di fan della coppia: “Depp potrebbe rinunciare agli 8 milioni di risarcimento della Heard. Johnny si sente come se gli fosse stato tolto il peso del mondo da sopra le spalle. Non sorrideva così da sei anni”. Una vittoria morale che varrebbe più del puro risarcimento economico. “Heard - hanno spiegato ancora gli avvocati - non ha convinto la giuria perché a differenza di Johnny, che ha parlato con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022)e il gesto sorprendente dopo la vittoria in tribunale nel processo per diffamazione intentato contro l'ex moglie. Camille Vasquez e Benjamin Chew, legali del celebre attore, hanno annunciato a Good Morning America un possibile sviluppo della vicenda giudiziaria che ha tenuto incollati agli schermi milioni di fan della coppia: “potrebbe rinunciare agli 8 milioni di risarcimento dellasi sente come se gli fosse stato tolto il peso del mondo da sopra le spalle. Non sorrideva così da sei anni”. Una vittoria morale che varrebbe più del puro risarcimento economico. “- hanno spiegato ancora gli avvocati - non ha convinto la giuria perché a differenza di, che ha parlato con ...

