Mantova: moto urta furgone e finisce contro muro, grave un 16enne (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stato protagonista di un incidente a Castiglione delle Stiviere, comune in provincia di Mantova. Il 16enne, secondo quanto ricostruito dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza -, stava percorrendo intorno alle 11.30 via Fossadone in sella alla sua moto quando ha urtato un furgone e successivamente è finito contro un muro. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico, al volto, fratture multiple alle gambe e una frattura al braccio ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. L'uomo alla guida del furgone, 51 anni, è stato medicato ma non portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stato protagonista di un incidente a Castiglione delle Stiviere, comune in provincia di. Il, secondo quanto ricostruito dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza -, stava percorrendo intorno alle 11.30 via Fossadone in sella alla suaquando hato une successivamente è finitoun. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico, al volto, fratture multiple alle gambe e una frattura al braccio ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. L'uomo alla guida del, 51 anni, è stato medicato ma non portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, ...

Advertising

BMussatti : RT @11Giuliano: Altro malore: Un 14enne cade in moto per un malore, grande spavento a Gazzuolo. GAZZUOLO. Un grande spavento, per lui e pe… - cicciagatta : RT @11Giuliano: Altro malore: Un 14enne cade in moto per un malore, grande spavento a Gazzuolo. GAZZUOLO. Un grande spavento, per lui e pe… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Altro malore: Un 14enne cade in moto per un malore, grande spavento a Gazzuolo. GAZZUOLO. Un grande spavento, per lui e pe… - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Altro malore: Un 14enne cade in moto per un malore, grande spavento a Gazzuolo. GAZZUOLO. Un grande spavento, per lui e pe… - RosarioP70 : RT @11Giuliano: Altro malore: Un 14enne cade in moto per un malore, grande spavento a Gazzuolo. GAZZUOLO. Un grande spavento, per lui e pe… -