L'influencer che toglie i filtri e denuncia la tirannia del fotoritocco: ecco la realtà (Di giovedì 9 giugno 2022) Che cos'è la verità? Da secoli l'uomo si pone questo problema, impallidendo di fronte alla gravità logica e filosofica del quesito. Ma oggi, paradossalmente, è più facile immaginare una risposta sensata: la verità è ciò che si nasconde dietro l'apparenza. La realtà che si libera dei veli artificiali della menzogna. Prendiamo una semplice fotografia. La verità è la foto così com'è venuta fuori dallo scatto. Menzogna è invece la foto appesantita da mille filtri e dal fotoritocco. Josephine è una influencer danese di ventitré anni, una paladina del concetto body positive e della naturalezza esposta sui social. Da un po' di tempo condivide con i suoi tanti follower foto che mostrano il prima e dopo l'intervento di fotoritocco. Il messaggio di Josephine: "Real girls are never perfect and perfect girls are never real."

