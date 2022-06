L'agente di Deulofeu conferma: 'Napoli ottima opzione, è la scelta migliore. L'Udinese vuole venderlo subito' (Di giovedì 9 giugno 2022) Gerard Deulofeu è pronto per il Napoli. Calciomercato.com ve lo aveva preannunciato, ora a confermarlo è stato Albert Botines,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Gerardè pronto per il. Calciomercato.com ve lo aveva preannunciato, ora arlo è stato Albert Botines,...

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Deulofeu, parla l’agente: “Il Napoli è un’ottima soluzione per lui… - ferrantelli94 : RT @MGuardasole: Sempre l'agente di #Deulofeu: 'Ci sono diverse squadre in Italia e in Spagna. Ma c’è interesse anche in Premier League: a… - ferrantelli94 : RT @MGuardasole: Albert Botines, agente di #Deulofeu a Footballnews24: 'Abbiamo parlato con l’#Udinese, entrambe le parti aperte al trasfe… - napolista : L’agente di #Deulofeu: «Il #Napoli è un’ottima alternativa per lui, giocherà la #Champions» A… - Cucciolina96251 : RT @Napoli_Report: Albert Botines, agente #Deulofeu, a @ivanserio2001: “Anche l’#Udinese pensa che sia il momento giusto per cercare un tra… -