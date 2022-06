La truffa del grano | vertice ad Ankara | Putin ricatta e chiede la fine delle sanzioni per sbloccare i porti con i cereali ucraini

Advertising

CittaStampa : Polizia Metropolitana di Messina, conducente si dichiara vittima di truffa ma viene sanzionato per mancata revision… - PMurroccu : RT @launellGb: @Franziskus_D @EnricoLetta Il futuro green: la grande truffa del secolo. - ozymand87647780 : PS: risparmiamo commenti del tipo il lavoratore dovrebbe denunciare la truffa finendo in mezzo a una strada o su una panchina di design. - edzenon1 : @AFGiudice Sponsor asiatici erano patacche fin dall'inizio, aziende inesistenti, scandaloso la FIGC abbia permesso… - ge_group : RT @tomishiba2020: Signore e signori ecco a voi il Bonus 110 !!!! La più grande truffa che la storia del mondo ricordi -

RomaToday

Al termine dell'inchiesta è scattato un blitz che ha visto perquisire l'abitazionetruffatore all'interno della quale sono stati trovati numerosi moduli compilati da cittadini stranieri per la ...Proprio li sono andati a colpire questa volta i malintenzionatiweb. Attenzione al bonus energetico: laorchestrata per far credere agli italiani vantaggi inesistenti Una sovvenzione da ... La truffa del condizionatore a casa di una coppia di anziani Alcuni malviventi hanno truffato cittadini di Gorla Minore, spacciandosi per volontari della Cooperativa sociale Gruppo Amicizia. L'allarme dell'associazione, che ricorda ai gorlesi di avvalersi solo ...Nel 2018 il Grig, attraverso una sottoscrizione pubblica, avviò le pratiche per l'acquisto di quattro ettari di dune e sabbia a Su Giudeu, non sapendo che l’area era già passata al demanio pubblico ...