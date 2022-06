La premier francese fa piangere una disabile: "Se non bastano i soldi dovresti lavorare" (Di giovedì 9 giugno 2022) Il periodico Paris Match l'aveva definita la Lady di ferro di Emmanuel Macron, e lei non ci ha messo molto a confermare sul campo la correttezza di questo soprannome. La nuova premier francese, Élisabeth Borne, ha fatto scoppiare in... Leggi su today (Di giovedì 9 giugno 2022) Il periodico Paris Match l'aveva definita la Lady di ferro di Emmanuel Macron, e lei non ci ha messo molto a confermare sul campo la correttezza di questo soprannome. La nuova, Élisabeth Borne, ha fatto scoppiare in...

Advertising

AntoVitiello : ?? #Botman ha accordo personale con il #Milan per 5 anni. Vuole i rossoneri e sta rifiutando tutto. La variabile può… - riotta : Sulla guerra in #Ucraina la visione strategica del premier #Draghi @Palazzo_Chigi è superiore a quella di… - sportli26181512 : Lacazette torna al Lione: contratto di tre anni per il 'Generale'. Le news di mercato: Il centravanti francese dà l… - NotizieTg : Kiev-Ue, Draghi cena a Parigi da Macron 18.43 Cena all'Eliseo, domani, tra il premier Draghi e il presidente fran… - PpPagliaro : RT @riotta: Sulla guerra in #Ucraina la visione strategica del premier #Draghi @Palazzo_Chigi è superiore a quella di @EmmanuelMacron . Il… -