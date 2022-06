Justin Bieber, lo stop del tour mondiale a causa di una malattia (Di giovedì 9 giugno 2022) Justin Bieber è stato costretto a fermare le prossime date del suo tour mondiale “Justice” a causa della sua malattia che sta peggiorando. Addolorato, il cantante promette ai fan di prendersi un periodo di riposo per tornare al massimo delle sue forze. Justin Bieber ferma le prossime date del suo tour mondiale Justice per la sua malattia Justin Bieber comunica su Instagram a tutti i suoi fan la triste notizia dello stop al suo tour mondiale “Justice” proprio alla vigilia dello spettacolo programmato a Toronto. Il cantante ha confessato che la sua malattia sta peggiorando e i medici lo hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)è stato costretto a fermare le prossime date del suo“Justice” adella suache sta peggiorando. Addolorato, il cantante promette ai fan di prendersi un periodo di riposo per tornare al massimo delle sue forze.ferma le prossime date del suoJustice per la suacomunica su Instagram a tutti i suoi fan la triste notizia delloal suo“Justice” proprio alla vigilia dello spettacolo programmato a Toronto. Il cantante ha confessato che la suasta peggiorando e i medici lo hanno ...

