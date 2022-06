Infusi sgonfianti e drenanti per l’estate | tornare in forma con gusto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco una selezione davvero unica per voi che volete arrivare insmagliante sulla riva del mare: gli, perfetti sia caldi sia freddi. Grazie al potere delle erbe, infatti è possibile stimolare la diuresi, depurando l’organismo dalle tossine e combattendo la ritenzione idrica. Ovviamente non potete contare sul miracolo! La funzione di queste tisane, infatti, è semplicemente quella di accelerare la perdita di peso e acqua, ma i risultati si ottengono davvero solo se in combinazione con una dieta sana ed equilibrata e un’attività fisica anche blanda, ma costante. Iniziate con delle passeggiate di mezz’ora almeno. E poi? Curiose? Iniziamo! Gli: ecco quali scegliere per. Curate la ...