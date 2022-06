Incontrarsi a Verona | la dissimulazione di Salvini e Meloni | uniti per una sera

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 giugno 2022). La statua del Sommo poeta li guarda di sbieco. D’altronde non sono Paolo e Francesca. E nemmeno, per andare di cliché, Romeo e Giulietta, anche se il fatal balconcino (ricostruito) della Capuleti dista un tiro di schioppo da qui, da piazza dei Signori, luogo della reunion officiata dal doge Luca Zaia. Al massimo, Giorgiae Matteo, in ordine alfabetico come da zelanti cartelloni, sono “Liz Taylor e Richard Burton, si sposano e si lasciano, si lasciano e si risposano”, scrive L’Arena, giornale-stato dal 1866. Siccome sémo ai foghi finali della campagna elettorale, i due leader della destra hanno deciso di salire sullo stesso palco per sostenere il bis di Federico Sboarina, il sindaco civico che in principio fu mezzo leghista, salvo fuggire fra le braccia di Fratelli d’Italia. Lei,, arriva ...