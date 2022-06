Ignazio Moser torna al vecchio amore (Di giovedì 9 giugno 2022) Ignazio Moser in bici in Val di Sole sotto gli occhi di Cecilia Rodriguez Quello fra Ignazio Moser e la bicicletta è un amore destinato a non spegnersi. Questione di famiglia e di DNA: domenica 5 Giugno in Val di Sole, nel suo Trentino, a riportarlo in sella è stata la “Moserissima”, la popolare ciclopedalata non competitiva dedicata alla famiglia Moser, a cominciare dal campionissimo Francesco, presente in prima fila a fianco del figlio. Il gruppo guidato dai Moser ha pedalato fra i borghi storici della Val di Sole e lungo la ciclabile che costeggia il fiume Noce, prima di concludersi a Commezzadura, sede ogni anno della Coppa del Mondo di Mountain Bike, in programma quest’anno dal 2 al 4 Settembre. In Val di Sole non poteva mancare nemmeno Cecilia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022)in bici in Val di Sole sotto gli occhi di Cecilia Rodriguez Quello frae la bicicletta è undestinato a non spegnersi. Questione di famiglia e di DNA: domenica 5 Giugno in Val di Sole, nel suo Trentino, a riportarlo in sella è stata la “issima”, la popolare ciclopedalata non competitiva dedicata alla famiglia, a cominciare dal campionissimo Francesco, presente in prima fila a fianco del figlio. Il gruppo guidato daiha pedalato fra i borghi storici della Val di Sole e lungo la ciclabile che costeggia il fiume Noce, prima di concludersi a Commezzadura, sede ogni anno della Coppa del Mondo di Mountain Bike, in programma quest’anno dal 2 al 4 Settembre. In Val di Sole non poteva mancare nemmeno Cecilia ...

