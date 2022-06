Giornalisti: Casellati, 'congratulazioni a Signore e Inangiray per elezione Asp' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "congratulazioni ad Adalberto Signore nuovo presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, alla vice Yasmin Inangiray e al Consiglio direttivo. L'Asp svolge un ruolo fondamentale nel racconto quotidiano ai cittadini del dibattito politico e istituzionale. Buon lavoro". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "ad Adalbertonuovo presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, alla vice Yasmine al Consiglio direttivo. L'Asp svolge un ruolo fondamentale nel racconto quotidiano ai cittadini del dibattito politico e istituzionale. Buon lavoro". Così la presidente del Senato, Elisabetta, su twitter.

