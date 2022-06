(Di giovedì 9 giugno 2022) Arriva in libreria il primo volume della collana Giunti/Disney Amici del Pianeta, dedicata a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro Disney Libri (Giunti Editore) e la Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie marine di Napoli presentano, il primo volume di Amici del Pianeta, la nuova collana pensata per chi ha a cuore l’ambiente e desidera saperne di più sul tema. Il volume sarà disponibile in libreria a partire da domani, 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Un progetto importante, nato in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn nell’ambito delle attività previste quest’anno per celebrare il 150° anniversario della nascita dell’Ente.presentazione del volume, che si è tenuta il 7 giugno a Napoli presso il Museo Darwin-Dohrn, ...

Advertising

Lopinionista : 'Generazione Oceano', alla scoperta di un mondo da amare - PonteGiov : RT @cowboynando: Ieri presentazione di Generazione Oceano, da oggi in libreria. Topolino, Pippo e Estrella incontrano il dr De Dornis nella… - Sostenibile : 'Generazione Oceano': il primo libro della collana Giunti/Disney dedicata a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro… - i_provera : RT @cowboynando: Ieri presentazione di Generazione Oceano, da oggi in libreria. Topolino, Pippo e Estrella incontrano il dr De Dornis nella… - convenzionali : “Generazione oceano” -

Conoscere e tutelare l'ambiente marino e le sue creature per la salvaguardia del pianeta: è lo scopo di '', il primo volume della collana Giunti/Disney Amici del Pianeta nato in collaborazione con la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli per sensibilizzare le nuovenell'......di AlixPartners sottolinea che l'origine italiana non solo è importante per questama è ... Dall'altra parte dell', invece, è ancora importante il contenuto calorico, quindi, attenzione ...Arriva in libreria il primo volume della collana Giunti/Disney Amici del Pianeta, dedicata a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro ...In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, arriva in libreria il primo volume della collana Giunti/Disney Amici del Pianeta, dedicata a chi ha a cuore la Terra e il suo futuro intitolato ...