Emilio Fede e le lacrime in diretta: non è riuscito a trattenere l’emozione (Di giovedì 9 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emilio Fede non riesce a trattenere le lacrime, dopo anni torna in tv dopo la proposta del conduttore: “Ne ho viste tante ormai…”. Il giornalista oggi ha 91 anni e da poco ha finito di scontare una pena molto gravosa per lui: Emilio Fede, però, ha ancora bisogno dei riflettori e ancora qualcosa da dire. Leggi su youmovies (Di giovedì 9 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non riesce ale, dopo anni torna in tv dopo la proposta del conduttore: “Ne ho viste tante ormai…”. Il giornalista oggi ha 91 anni e da poco ha finito di scontare una pena molto gravosa per lui:, però, ha ancora bisogno dei riflettori e ancora qualcosa da dire.

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Emilio Fede, Kevin Dellino lo invita a tornare in tv: “Io mi voglio inginocchiare, lei ha ancora tanto da dare e da dire”… - FQMagazineit : Emilio Fede, Kevin Dellino lo invita a tornare in tv: “Io mi voglio inginocchiare, lei ha ancora tanto da dare e da… - Anopergliamici : @LLucaMantovani Come direbbe Emilio Fede “che disdetta, chella bucchin e mammt” - rihitster : @fratotolo2 @matteolepore @sbonaccini Come diceva il buon Emilio Fede, che figura di….……..?????? - forever723 : Al di là di ogni decisione presa,si può dire citando Emilio Fede,che ci stiamo facendo (come fandom) : una grande figura di ???? #jerù -