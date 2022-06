Dieci snack per un aperitivo da leccarsi le dita

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Che sia in casa, in un giardino, in terrazza o al bar, uno degli appuntamenti più amati dagli italiani è l’. Amici, chiacchiere, musica rilassante e sorrisi nonché il piacere di gustare tarallini, olive, chips o bruschette, sorseggiando cocktail o prosecco. Qualora abbiate deciso di organizzare questo piacevole rito a casa vostra, magari in terrazza L'articolo