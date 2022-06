Come calcolare la giusta porzione di cibo?

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 giugno 2022) La dieta più sana La ricerca scientifica sembra dimostrare che non è solo questione di qualità delche mangiamo e che in tema di salute contano anche le quantità. Potremmo selezionare gli alimenti più sani al mondo, ma se li mangiamo in eccesso rischiamo comunque di ammalarci. Al contrario, una riduzione dell’introito calorico tale da non comportare malnutrizione (deve essere garantito il pieno soddisfacimento dei fabbisogni giornalieri in minerali e in vitamine) si associa ad un prolungamento della durata di vita (life-span). Gli esperti parlano anche di health-span. Cosa si intende con questo termine? L’health-span è il tempo in cui un organismo sta in salute. Lo stare in salute comporta l’abilità del nostro corpo di mantenersi in equilibrio o di tornare ad una condizione di equilibrio in risposta ai cambiamenti, intesiperturbazioni ...