Caso Shalabayeva | non fu sequestro di persona | assolti tutti i poliziotti e i dirigenti della questura di Roma

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sono statigli imputati accusati didiper le presunte irregolarità sul rimpatrio di Alma, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa verso il Kazakhstan nel 2013 insieme alla figlia Alua e poi entrambe tornate in Italia. La Corte d’appello di Perugia ha assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» tra gli altri gli ex capisquadra mobile e dell’ufficio immigrazionedi, Renato Cortese e Maurizio Importa, imputati perdi. Il 14 ottobre 2020 in primo grado, Cortese, Improta, Stampacchia, Armeni erano stati condannati a cinque anni di reclusione e all’interdizione perpetua dei pubblici ...