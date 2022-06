(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Club didegli. “Il Club didegli “” condanna con fermezza l’episodio dell’ingente furto di inerti fluviali dal letto del fiume Sabato, avvenuto nel territorio di San Leucio del Sannio e fermato grazie all’intervento dei Carabinieri Forestali di Montesarchio, ai quali va il nostro ringraziamento per il loro pronto intervento. L’asportazione illecita di sabbie ed inerti non solo incide fortemente sugli ecosistemi dei, ma in alcuni casi provoca un persistenteidraulico.Va sottolineato che oltre ai danni generati dalle azioni ...

Advertising

naxmily : chiedo scusa agli amici di avellino ma salerno merda caserta già è abbastanza mistrattata e benevento vabbè è benevento - raffy_nialler : Meraviglioso essere fuorisede e farsi amici fuorisede. Per quest’estate sono stata invitata a Rimini, San Marino, Napoli e Benevento -

anteprima24.it

Erano davvero tanti, ben 74, i libri proposti daglidella domenica, i giurati del riconoscimento letterario più ambito. E per la prima volta al ... dalla votazione al Teatro Romano didi .... Riccardo Prisciano è il nuovo segretario regionale di Noi Di Centro per il Friuli ...per aver deciso di condividere il nostro progetto politico e sono convinto che assieme agli altri... Benevento, Amici della Terra: "A rischio la salute dei nostri fiumi" Comunica Monica Carbini per l ’Accademia di Santa Sofia: Venerdì 10 giugno 2022, presso la sala Vergineo del Museo del Sannio, alle ore 17.00, l’Accademia di Santa Sofia, sempre nell’ambito della Stag ...Venerdì 10 giugno 2022, presso la sala Vergineo del Museo del Sannio, alle ore 17.00, l’Accademia di Santa Sofia, sempre nell’ambito della Stagione Concertistica 2022, condotta in sinergia con l’Unive ...