Atalanta | Carnesecchi si infortuna in allenamento | rischia l’operazione alla spalla

Bergamo. Un finale di stagione a due facce. Lo scorso 6 maggio Marco Carnesecchi festeggiava la storica promozione della Cremonese in Serie A, conquistata da protagonista assoluto. Quasi un mese dopo, il portiere classe 2001 di proprietà dell'Atalanta fa i conti con un infortunio alla spalla che rischia di pregiudicare la sua estate. Carnesecchi si è fermato martedì pomeriggio durante l'allenamento dell'Italia Under 21, della quale è anche capitano. Gli azzurrini sono attesi da due match fondamentali per il cammino di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. In conferenza stampa il Ct Paolo Nicolato ha confermato che l'estremo difensore di 21 anni salta la sfida con la Svezia (giovedì alle 18) ed è a forte rischio per il match contro l'Irlanda del 14 giugno:

