VIDEO Calciomercato, clamoroso dal Getafe: “Ci hanno offerto Bale” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il presidente del Getafe, Angel Torres Sanchez, rivela di essere stato contattato dall'agente dell'attaccante gallese Leggi su mediagol (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il presidente del, Angel Torres Sanchez, rivela di essere stato contattato dall'agente dell'attaccante gallese

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato, clamoroso dal Getafe: “Ci hanno offerto Bale” - Mediagol : VIDEO Calciomercato, clamoroso dal Getafe: “Ci hanno offerto Bale” - ZonaBianconeri : RT @FabioCaravello: #Bernardeschi al #Napoli, la #Juve su #Berardi, #Carnesecchi out, l'#Inter a un passo dal doppio colpo! Tutto questo e… - maiaprimavista : se dovessi iniziare a guardare il calciomercato, la situazione finanziaria o i video in cui si infortuna un giocato… - FabioCaravello : #Bernardeschi al #Napoli, la #Juve su #Berardi, #Carnesecchi out, l'#Inter a un passo dal doppio colpo! Tutto ques… -