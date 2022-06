Una Vita, anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022: Genoveva seduce David? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Genoveva vorrà vederci chiaro su David e per cercare di estorcergli informazioni tenterà di sedurlo. Tuttavia, come segnalano le anticipazioni delle puntate Una Vita dal 12 al 18 giugno 2022, l'uomo non cadrà nella sua rete e lei si giustificherà dicendogli che lo stava solo mettendo alla prova per saggiare la sua fedeltà nei confronti della moglie. Nel frattempo, Lolita e Ramon continueranno a litigare mentre nel quartiere arriverà una nuova infermiera per Felipe. anticipazioni Una Vita episodi dal 12 al 18 giugno 2022 I Dominguez andranno a pranzo al Nuovo Secolo e grazie a loro, i clienti del ristorante inizieranno ad aumentare. Nel frattempo, Aurelio farà notare a Marcelo che la cuoca Luzdivina somiglia a Sara, la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 giugno 2022)vorrà vederci chiaro sue per cercare di estorcergli informazioni tenterà di sedurlo. Tuttavia, come segnalano ledelle puntate Unadal 12 al 18, l'uomo non cadrà nella sua rete e lei si giustificherà dicendogli che lo stava solo mettendo alla prova per saggiare la sua fedeltà nei confronti della moglie. Nel frattempo, Lolita e Ramon continueranno a litigare mentre nel quartiere arriverà una nuova infermiera per Felipe.Unaepisodi dal 12 al 18I Dominguez andranno a pranzo al Nuovo Secolo e grazie a loro, i clienti del ristorante inizieranno ad aumentare. Nel frattempo, Aurelio farà notare a Marcelo che la cuoca Luzdivina somiglia a Sara, la ...

