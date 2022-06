Ucraina, “più di mille prigionieri portati in Russia da Mariupol” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Oltre mille persone tra militari ucraini e “mercenari stranieri” catturati dalle forze russe a Mariupol sono stati portati in Russia. Lo ha riportato nelle scorse ore l’agenzia russa Tass, citando una fonte secondo cui “più di mille persone dell’Azovstal sono state trasferite in Russia” e “le forze dell’ordine stanno lavorando con loro”. Stando alla Tass “altri prigionieri” potrebbero essere trasferiti in Russia “in futuro”. Secondo quanto ha sostenuto ieri il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, sono quasi 6.500 i militari ucraini che si sono arresi alle forze armate russe e che ora sono prigionieri di guerra. Di questi, ha detto Shoigu, 126 si sono arresi negli ultimi cinque giorni. Le forze russe negli ultimi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Oltrepersone tra militari ucraini e “mercenari stranieri” catturati dalle forze russe asono statiin. Lo ha riportato nelle scorse ore l’agenzia russa Tass, citando una fonte secondo cui “più dipersone dell’Azovstal sono state trasferite in” e “le forze dell’ordine stanno lavorando con loro”. Stando alla Tass “altri” potrebbero essere trasferiti in“in futuro”. Secondo quanto ha sostenuto ieri il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, sono quasi 6.500 i militari ucraini che si sono arresi alle forze armate russe e che ora sonodi guerra. Di questi, ha detto Shoigu, 126 si sono arresi negli ultimi cinque giorni. Le forze russe negli ultimi ...

