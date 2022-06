«TING-Treviglio in Gioco» Un weekend di divertimento per grandi e piccoli

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Battaglie di cuscini, spade laser, giochi da tavolo e di ruolo. E ancora tornei di Forza Quattro, mostre di Lego per appassionati, laboratori per under 14 e talk a tematrasforma il proprio centro storico in una grande area di “sità”, riservata ai giocatori dagli 0 ai 99 anni