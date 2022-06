Stefano De Martino, come si è presentato alle sue seconde ‘nozze’: bellissimo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Stefano De Martino è sempre stato un uomo bello, talentuoso e molto affascinante, ma per le sue seconde nozze si è davvero superato. Ecco com’è apparso il conduttore Rai nel giorno del secondo “Sì”. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato immortalato assieme alla sua nuova sposa. Stefano-De-Martino-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo lo scatto inedito del bellissimo Stefano De Martino. Stefano De Martino, la foto del suo secondo matrimonio Stefano De Martino nel settembre del 2013 ha sposato la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Da allora sono passati quasi dieci anni e quel matrimonio ha segnato la vita di entrambi i Vip. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022)Deè sempre stato un uomo bello, talentuoso e molto affascinante, ma per le suenozze si è davvero superato. Ecco com’è apparso il conduttore Rai nel giorno del secondo “Sì”. L’ex brino di Amici di Maria De Filippi è stato immortalato assieme alla sua nuova sposa.-De--Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo lo scatto inedito delDeDe, la foto del suo secondo matrimonioDenel settembre del 2013 ha sposato la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Da allora sono passati quasi dieci anni e quel matrimonio ha segnato la vita di entrambi i Vip. ...

Advertising

Diddacus : RT @agst1977: Riqualificare la Stazione ferroviaria di San Martino di Lupari. #ProgettoSanMartino Stefano Tombolato Sindaco @progsanmarti… - progsanmartino : RT @agst1977: Riqualificare la Stazione ferroviaria di San Martino di Lupari. #ProgettoSanMartino Stefano Tombolato Sindaco @progsanmarti… - agst1977 : Riqualificare la Stazione ferroviaria di San Martino di Lupari. #ProgettoSanMartino Stefano Tombolato Sindaco @progsanmartino - valesamma4 : Stefano De Martino, cifre da capogiro per averlo una sera in discoteca - ParliamoDiNews : Stefano De Martino, re Mida delle discoteche: cifra folle per una serata #stefanodemartino #8giugno -