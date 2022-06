Serie A, rivoluzione in arrivo: svolta nell’assegnazione dello Scudetto! (Di mercoledì 8 giugno 2022) La nuova stagione 2022/2023 che prendera il via il 13 agosto 2022 e si concluderà il 4 giugno 2023, il cui calendario ancora assimetrico, verrà formulato il prossimo 4 giugno, sarà del tutto particolare a causa della sua interruzione dovuta al mondiale in Qatar, che si terrà dal 21 novembre 2022 al 18 dicembre, con la conseguente sospensione del campionato dal 13 novembre al 4 gennaio. Ma c’è un’altra importante novità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, verrà infatti chiesta alla FIGC, qualora le squadre arrivassero a pari punti, la possibilità di giocarsi lo Scudetto con uno spareggio tra le squadre interessate. FIGC Serie A Si tratta di una piccola rivoluzione, visto che nel campionato appena concluso, il quale ha visto il duello scudetto tra Milan e Inter fino all’ultima giornata, qualora entrambe le milanesi fossero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) La nuova stagione 2022/2023 che prendera il via il 13 agosto 2022 e si concluderà il 4 giugno 2023, il cui calendario ancora assimetrico, verrà formulato il prossimo 4 giugno, sarà del tutto particolare a causa della sua interruzione dovuta al mondiale in Qatar, che si terrà dal 21 novembre 2022 al 18 dicembre, con la conseguente sospensione del campionato dal 13 novembre al 4 gennaio. Ma c’è un’altra importante novità. Come riporta la GazzettaSport, verrà infatti chiesta alla FIGC, qualora le squadre arrivassero a pari punti, la possibilità di giocarsi lo Scudetto con uno spareggio tra le squadre interessate. FIGCA Si tratta di una piccola, visto che nel campionato appena concluso, il quale ha visto il duello scudetto tra Milan e Inter fino all’ultima giornata, qualora entrambe le milanesi fossero ...

Advertising

forzafallimento : Io in questa rivoluzione in casa Napoli, almeno a Dimaro e a Castel di Sangro, proverei ad accorpare Alessio Zerb… - IntemporalZeal : RT @Chiara1294: appena finita la serie?? Troppe questioni ancora in sospeso, loro due devono finire insieme altrimenti faccio una rivoluzi… - LeonardoCaciopp : @linettitudine @cervovski @MarcoPolPot Per il resto, essendo persone serie, tacciono. Si limitano a descrivere poss… - Milestemplaris : Forse siamo vicini a una rivoluzione (annunciata) del calcio come lo conosciamo. Tre anni fa, @il_Finnico aveva scr… - SciabolataFFP : Lo stesso Mancini è già stato il protagonista assoluto di una rivoluzione importante, che portò in squadra ragazzi… -