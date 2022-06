Roma Latitante per accudire l’amante malata | ‘Non posso lasciarla sola’

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha lasciato, la sua ex moglie e i figli per andare a vivere con. Sembra una storia di quelle che si sentono spesso, di un tradimento e della fine di un amore. Ma questa è ‘particolare’ perché il protagonista, come racconta La Repubblica, è un uomo di 57 anni, un noto imprenditore nel settore di impianti pubblicitari, che nel 2014 aveva dovuto fare i conti con un sequestro preventivo alle sue aziende per un buco nel bilancio superiore a 300 mila euro. Lui era stato condannato per bancarotta fraudolenta a sei anni e due mesi di carcere, ma aveva pensato bene di rendersi irreperibile, di fare il. E di fuggire perla donna che amava,di tumore. Si rende irreperibile per andare a vivere con la compagnaL’uomo aveva lasciato ...

...lo porterà sulle tracce di colui che passerà alla Storia come il più pericolosoitaliano: ... ae a Firenze. Come porre fine a tutto questo Come stanare un uomo che da anni assomiglia a ......della difesa Marziano ha ricordato di incontri in tal senso intavolati presso il ministero a. ... La sorella delMatteo sarebbe stata stata in contatto con una dipendente dell'Anfe molto ... Latitante per amore della compagna malata, imprenditore condannato Ha lasciato Roma, la sua ex moglie e i figli per andare a vivere con l’amante. Sembra una storia di quelle che si sentono spesso, di un tradimento e della fine di un amore. Ma questa è ‘particolare’ p ...Si era rifugiato in una casetta sul lago di Bracciano dove accudiva la donna affetta da un tumore. Gli investigatori di Primavalle lo hanno arrestato dopo un ...