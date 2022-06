Rissa in spiaggia a Rimini | stacca un pezzo di dito a morsi al rivale e lo mangia

Advertising

In attesa della convalida dell'arresto, prevista per giovedì o al massimo venerdì, restano in carcere due dei quattro partecipanti alla cruentaavvenuta in, nella notte tra martedì e mercoledì, all'altezza del Bagno 70 di Rimini (vedi notizia ). Si tratta del nigeriano che ha staccato a morsi e poi, secondo quanto riferito ......africani - sulladi Rimini, all'altezza del bagno 70. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, l'arenile solitamente frequentato da giovani e famiglie si è traformato in un ring. Laè ...Maxi rissa tra migliaia di giovani a Peschiera del Garda, un comune in provincia di Verona sulla sponda meridionale del noto lago. SkyTG24 riporta gli aggiornamenti. Giovedì 2 Giugno era in programma ...La lite ha coinvolto 4 uomini. Non sono ancora chiare le dinamiche e i motivi della rissa in spiaggia, ad ogni modo è stata molto violenta perché il gruppo si è picchiato molto selvaggiamente. A Rimin ...