Premio Strega 2022, niente cinquina ma inedita gara a 7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – niente cinquina ma un'inedita gara a sette per la finale del la LXXVI edizione del Premio Strega. Per la prima volta nella storia del blasonato riconoscimento letterario due titoli sono stati ammessi ex aequo al quinto posto, mentre il settimo in virtù dell'articolo 7 del regolamento di votazione è un libro pubblicato da un editore medio-piccolo. Sono in gara: Mario Desiati con "Spatriati" (Einaudi) con 244 voti; Claudio Piersanti con "Quel maledetto Vronskij" (Rizzoli) con 178 voti; Marco Amerighi con "Randagi" (Bollati Boringhieri) con 175 voti; Veronica Raimo con "niente di vero" (Einaudi) con 169 voti; Fabio Bacà con "Nova" (Adelphi) con 168 voti; Alessandra Carati con "E poi saremo salvi! (Mondadori) con 168 voti; Veronica ...

