Perché il sexting è così diffuso tra i giovani

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Ai ragazzi piace giocare con il fuoco. Anche se conoscono i rischi nascosti dietro l'invio di foto o video delle proprie parti intime, non disdegnano lo scambio. A dirlo è la terza parte dei risultati dell'indagine condotta dall'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza della Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss), basato sulle risposte di 3500 ragazzi fra gli 11 e i 24 anni a un questionario, pubblicato sul sito Skuola.net lo scorso novembre. Ilfra iè molto. Due ragazzi su tre dichiarano di aver ricevuto almeno una volta messaggi sessualmente espliciti su internet e una quota, anche se piccola, pari all'8,9 per cento, li riceve quasi quotidianamente. Che effetto ha generato? La maggior parte si è sentito disturbato mentre solo una quota minore non ha rilevato nulla. Per il 14,4 ...