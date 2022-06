Pagine Bianche Salute supporta la raccolta del 5×1000 a favore degli enti di ricerca sanitaria (Di mercoledì 8 giugno 2022) PagineBianche Salute, la piattaforma digitale di Italiaonline, attraverso cui è possibile prenotare visite ed esami diagnostici privatamente presso le strutture sanitarie, supporta la raccolta del 5×1000 a favore degli enti che si occupano di ricerca sanitaria, mettendo a disposizione, gratuitamente, 15.000.000 mensili di spazi di visibilità online da distribuire tra gli enti che richiederanno di partecipare all’iniziativa e che potranno così pubblicizzare, sui portali del gruppo Italiaonline, le loro campagne di raccolta del 5×1000. Il periodo di erogazione delle impression gratuite va dal 1° giugno al 30 settembre 2022 All’iniziativa possono ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022), la piattaforma digitale di Italiaonline, attraverso cui è possibile prenotare visite ed esami diagnostici privatamente presso le strutture sanitarie,ladelche si occupano di, mettendo a disposizione, gratuitamente, 15.000.000 mensili di spazi di visibilità online da distribuire tra gliche richiederanno di partecipare all’iniziativa e che potranno così pubblicizzare, sui portali del gruppo Italiaonline, le loro campagne didel. Il periodo di erogazione delle impression gratuite va dal 1° giugno al 30 settembre 2022 All’iniziativa possono ...

