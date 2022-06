Nuove politiche sui bagagli a mano in aereo | è boom per gli zaini da viaggio

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Negli ultimi mesi il trafficoha lentamente ripreso consistenza, dopo quasi due anni in cui i voli erano stati ridotti al minimo a causa dell’emergenza sanitaria. Quanti hanno ripreso a viaggiare solo ora, avranno probabilmente notato come le tariffe base dei principali vettori low-cost non includano più la possibilità di portare a bordo i trolley da cabina, per i quali è ora necessario pagare un supplemento, ma solo una “borsa piccola” da riporre sotto il sedile del passeggero di fronte. Se questa è la regola generale, ogni compagnia segue poi specifici criteri: con EasyJet – alla tariffa base – si può portare in cabina gratuitamente solo una borsa piccola di dimensioni 45x36x20 centimetri; con Ryanair una di dimensioni 40x20x25 cm, con Wizz Air una da 40x30x20 cm e con Vueling una da 40x20x30 cm. A fronte di tali novità, idealo – portale internazionale leader ...