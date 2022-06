“Non ci sarà più”. Ballando con le Stelle, lo storico volto del programma ha detto addio a Milly Carlucci (Di mercoledì 8 giugno 2022) Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle. Lo storico ballerino del programma di Milly Carlucci è pronto a dire addio al format che l’ha reso celebre. A raccontare la vicenda è il settimanale Nuovo Tv: “pare che a settembre non ritroveremo più il ballerino di Marostica nel cast dello show di Milly Carlucci”. Ma cosa è successo? Secondo il magazine ci sarebbero diversi motivi che avrebbero portato Peron a prendere questa decisione. Nuovo Tv fa presente che Samuel Peron sarebbe stanco della danza e pronto ad affermarsi come conduttore. Come molti sapranno infatti, negli ultimi anni il protagonista di Ballando con le Stelle si è messo alla prova sul piccolo schermo in questa direzione. Lo abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Samuel Peron lasciacon le. Loballerino deldiè pronto a direal format che l’ha reso celebre. A raccontare la vicenda è il settimanale Nuovo Tv: “pare che a settembre non ritroveremo più il ballerino di Marostica nel cast dello show di”. Ma cosa è successo? Secondo il magazine ci sarebbero diversi motivi che avrebbero portato Peron a prendere questa decisione. Nuovo Tv fa presente che Samuel Peron sarebbe stanco della danza e pronto ad affermarsi come conduttore. Come molti sapranno infatti, negli ultimi anni il protagonista dicon lesi è messo alla prova sul piccolo schermo in questa direzione. Lo abbiamo ...

