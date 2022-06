M1 vs M2: Apple lancia il nuovo processore (Di mercoledì 8 giugno 2022) L‘Apple ha lanciato il suo nuovo processore M2. Di seguito metteremo a confronto M1 vs M2 e mostrandovi le più grandi e sostanziali differenze tra i due processori. In questo articolo, andremo a confrontare la vecchia M1 con la novità di casa Apple. Vedremo le sostanziali differenze tar M1 vsM2. La seconda generazione di Apple Silicon (per maggiori informazioni clicca qui) è qui. L’M2 SOC è l’aggiornamento consumer di Apple all’M1 del 2020 nella gamma Mac. Ora andremo a vedere insieme il confronto tra i due chip. Apple Silicon M1 vsM2 La serie M di processori system-on-a-chip Apple Silicon, rappresenta la mossa di Apple di prendere le distanze dalle attuali CPU. Sostituire le CPU con architettura Intel, che sono ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 giugno 2022) L‘hato il suoM2. Di seguito metteremo a confronto M1 vs M2 e mostrandovi le più grandi e sostanziali differenze tra i due processori. In questo articolo, andremo a confrontare la vecchia M1 con la novità di casa. Vedremo le sostanziali differenze tar M1 vsM2. La seconda generazione diSilicon (per maggiori informazioni clicca qui) è qui. L’M2 SOC è l’aggiornamento consumer diall’M1 del 2020 nella gamma Mac. Ora andremo a vedere insieme il confronto tra i due chip.Silicon M1 vsM2 La serie M di processori system-on-a-chipSilicon, rappresenta la mossa didi prendere le distanze dalle attuali CPU. Sostituire le CPU con architettura Intel, che sono ...

infoiteconomia : Apple lancia il servizio BNPL, analisti positivi Da - infoiteconomia : Apple si lancia nel «buy now pay later» (da sola), ma il settore non sta bene - fintechIT : RT @millionaireit: Anche #Apple entra nel settore del “Buy Now Pay Later”: si potrà pagare in quattro rate senza interessi. #tech #fintech… - millionaireit : Anche #Apple entra nel settore del “Buy Now Pay Later”: si potrà pagare in quattro rate senza interessi. #tech… - gianmarcoidm : Apple lancia il suo “Buy Now Pay Later”: pagamenti in 4 rate -