Lucas Peracchi fa una gaffe su Mercedesz Henger

(Di mercoledì 8 giugno 2022)si sono lasciati da circa un anno e mezzo, ma fra loro sembrerebbe esserci ancora dell’astio. L’ex tronista, infatti, a domanda diretta di un follower “come la vedi fisicamente?” ha risposto con un commento decisamente poco carino. Mettendo a paragone due scatti diin costume da bagno (uno scattato in Honduras, uno in posa su Instagram),ha scritto: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo“. Tutto molto bello, peccato però che la foto presa da L’Isola dei Famosi non sia di questa ...

Mercedesz Henger è stata fidanzata per molti anni con, ex tronista di Uomini e Donne oggi personal trainer. Il ragazzo ha pensato bene di commentare la sua ex, facendo una battuta infelice sul suo attuale aspetto fisico....... e successivamente ha fatto notare la netta differenza Mercedesz Henger nel mirino del suo ex fidanzato: 'Non voglio esprimere pareri per non essere accusato' Successivamente, sempre ...Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sono tornati in queste ore al centro delle discussioni sui social. I due sono stati fidanzati per diversi anni, nonostante la madre Eva fosse contraria alla loro ...Lucas Peracchi punta il dito contro la sua ex fidanzata: "Non la alleno più e si vede" Come tutti sapranno molto bene Mercedesz Henger è stata fidanzata ...