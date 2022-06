Lucarelli | in arrivo nuove norme per tutte le Osp

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Le procedure usate fino ad oggi non portavano agli esiti sperati e appesantivano il lavoro dei Municipi. Abbiamo così rivesto le procedure, semplificandole. Ora stiamo lavorando con la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, su una nuova norma che possa rivederele Osp e vogliamo capire la situazione in città, perché fino ad oggi era davvero fuori controllo”. Così l’assessora capitolina alle Attività Produttive, Monica, durante la presentazione dell’esito dei primi controlli della task force contro tavolino selvaggio. “Continueremo a lavorare per i commercianti che lavorano in modo regolare e dei residenti che vivono in maniera complicata- ha aggiunto- ma anche per la sicurezza perché ci sono luoghi cosi affogati dai tavoli da rischiare di non far passare nemmeno un’ambulanza”. (Agenzia Dire)