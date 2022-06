Letizia di Spagna stravolge le regole con pizzo e trasparenze: uno schianto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Letizia di Spagna è voltata a Cartagena nella regione della Murcia per la cerimonia della consegna della bandiera nazionale. E si è presentata con un magnifico abito in pizzo bianco che gioca con le trasparenze e stravolge le regole del dress code di Corte. Ma lei è la Regina e se lo può permettere. Letizia di Spagna, uno schianto alla consegna della bandiera Dopo il viaggio in Mauritania, Letizia di Spagna ha lasciato di nuovo Madrid per raggiungere la città di Cartagena dove ha presieduto alla consegna della bandiera alla Special Naval Warfare Force (FGNE), presso il molo Juan Sebastián de Elcano. In considerazione della giornata estiva e particolarmente calda, la Reina ha deciso di indossare un ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022)diè voltata a Cartagena nella regione della Murcia per la cerimonia della consegna della bandiera nazionale. E si è presentata con un magnifico abito inbianco che gioca con leledel dress code di Corte. Ma lei è la Regina e se lo può permettere.di, unoalla consegna della bandiera Dopo il viaggio in Mauritania,diha lasciato di nuovo Madrid per raggiungere la città di Cartagena dove ha presieduto alla consegna della bandiera alla Special Naval Warfare Force (FGNE), presso il molo Juan Sebastián de Elcano. In considerazione della giornata estiva e particolarmente calda, la Reina ha deciso di indossare un ...

