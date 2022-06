Le case di riposo sono anche luoghi di dolore, certo. Ma non di solitudine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci siamo abituati, nei mesi del Covid, a chiamarle Rsa, con un orribile termine burocratico. Preferivo il nome – eufemistico ma gentile, malinconico e quindi dolce – di case di riposo. Conosco una casa di riposo, lungo le mura di Siena, subito fuori Porta Romana, contrada del Montone. La amministra una onlus dal nome antico, quasi medievale: Società di Pie Disposizioni. Con una passeggiata si è in piazza del Campo; ma dalle finestre e dalla terrazza lo sguardo spazia sulla campagna affrescata da Simone Martini. Nella Villa San Bernardino vivono gli anziani non autosufficienti. La direttrice, Marcella Gostinelli, e lo staff – quasi tutte donne – si prendono cura di loro, organizzano laboratori di cucina e di giardinaggio, portano cuccioli per la pet-therapy (nulla rilassa, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci siamo abituati, nei mesi del Covid, a chiamarle Rsa, con un orribile termine burocratico. Preferivo il nome – eufemistico ma gentile, malinconico e quindi dolce – didi. Conosco una casa di, lungo le mura di Siena, subito fuori Porta Romana, contrada del Montone. La amministra una onlus dal nome antico, quasi medievale: Società di Pie Disposizioni. Con una passeggiata si è in piazza del Campo; ma dalle finestre e dalla terrazza lo sguardo spazia sulla campagna affrescata da Simone Martini. Nella Villa San Bernardino vivono gli anziani non autosufficienti. La direttrice, Marcella Gostinelli, e lo staff – quasi tutte donne – si prendono cura di loro, organizzano laboratori di cucina e di giardinaggio, portano cuccioli per la pet-therapy (nulla rilassa, ...

